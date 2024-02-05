В калининградском отеле не смогли подтвердить дебош генералов ФТС

В отеле Crystal House Suite Hotel&SPA в Калининграде не подтвердили «Газете.Ru» информацию о пьяном дебоше двух генералов Федеральной таможенной службы России (ФТС). Ранее сразу несколько СМИ опубликовали видеоролики, на которых человек, похожий на генерал-лейтенанта ФТС Олега Завгороднего, сначала пристает к сотруднику отеля, а затем в пьяном виде лежит на полу «обезьянника» в отделении полиции.

«Подтвердить указанную информацию не можем», — ответили в Crystal House Suite Hotel&SPA.

В понедельник, 5 февраля, Telegram-канал Baza опубликовал видео с человеком, похожим на Завгороднего, который устроил дебош в одном из отелей Калининграда. В материале отмечается, что чиновник прибыл в город в рамках рабочей командировки. Мужчина должен был принять участие в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности Калининградской областной таможни за прошлый год.

По данным канала, Завгородний с главой делегации, заместителем руководителя ФТС России генерал-полковником Андреем Струковым, и подчиненными остановился в пятизвездочной гостинице Crystal House Suite Hotel&SPA. В какой-то момент коллеги решили выпить в ресторане отеля.

«Выпивший Завгородний начал скандалить с охранниками. Остановиться генерал-лейтенант не смог — пока его <...> коллеги разошлись по номерам, Завгородний напал на одного из сотрудников отеля», — пишет Baza.

В результате руководство гостиницы вызвало сотрудников Росгвардии, которые и доставили его в отделение полиции, сообщает канал. Именно там была сделана вторая видеозапись. На кадрах видно, что к тому моменту человек, похожий на Завгороднего все еще не пришел в себя и продолжал провоцировать окружающих. Мужчина успокоился только в камере, подчеркивается в публикации.

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