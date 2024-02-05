Пьяный челябинец разгромил банкомат после ссоры с девушкой

В Челябинске задержали пьяного юношу, который выбил дверь и разгромил банкомат после ссоры с девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 3 февраля. Молодой человек поссорился с девушкой и, перебрав со спиртными напитками, решил выместить злость, выбив дверь в помещение банка и разгромив банкомат.

После сигнала тревоги на место прибыли сотрудники ОП «Витязь», которые обнаружили там юношу с окровавленными руками. Дебошира передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

До этого в Екатеринбурге пьяный охранник устроил дебош в школе. Он ходил по коридорам образовательного учреждения и показывал ученикам неприличные жесты.

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