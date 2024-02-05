В Крыму арестовали трех мужчин, готовивших теракт против чиновника

Трое российских граждан, намеревавшиеся совершить теракт в отношении одного из руководителей Республики Крым, арестованы. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, передает РИА Новости.

«Киевским районным судом Симферополя всем троим задержанным избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца», — говорится в материале.

5 февраля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ заявил, что в городе Симферополе было предотвращено покушение на представителя местных органов власти. Сотрудники спецслужбы задержали трех мужчин, которые намеревались подорвать автомобиль чиновника.

В заявлении подчеркивалось, что граждане РФ действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). При этом почти сразу после задержания они дали признательные показания, уточнили в ЦОС.

1 февраля сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Камчатского края по подозрению в подготовке теракта. По данным РИА Новости, у мужчины изъяли емкости с горючим и тротиловые шашки.

За день до этого женщина, завербованная СБУ, самостоятельно сдалась российским спецслужбам. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, украинка приехала в Херсон из Николаева ради сбора данных о Вооруженных силах РФ. Однако позже она испугалась уголовного преследования и отказалась выполнять задания Киева.

Ранее в Грузии задержали груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в Воронеж.