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Несовершеннолетнюю тамбовчанку отправили в СИЗО за избиение сверстников

В Тамбове студентку отправили в СИЗО за избиение сверстников

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Depositphotos

В Тамбове 17-летнюю студентку юридического факультета отправили в СИЗО за избиение сверстников. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. По версии следствия, несовершеннолетняя совместно с единомышленниками провоцировала драки в торговом центре.

Сообщается, что до 15 лет обвиняемая проживала в деревне. Воспитанием девушки занималась бабушка. При этом проблемы с поведением у россиянки начались с седьмого класса — она создала подростковую ОПГ с детьми из неблагополучных семей, сообщает издание.

Ранее полиция поймала петербургских подростков, избивавших прохожих на камеру.

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