В Подмосковье нашли пропавшую собаку, которая полтора года жила в лесу

В Подольске спасли собаку, которая пропала полтора года назад и жила в лесу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зоозащитника Игоря Айрапетяна.
По словам специалиста, болонка по имени Сахарок пропала в августе 2022 года. Животное нашли в яме.
На данный момент питомцу необходима помощь ветеринаров. Когти животного вросли в кожу, из-за большого количества шерсти не было видно глаз.
«Когти по восемь сантиметров, глаз нет», – поделился зоозащитник.
Известно, что собака находится в состоянии средней степени тяжести. По мнению Айрапетяна то, что питомец смог прожить полтора года на улице – чудо.
После реабилитации Сахарку найдут новых владельцев.
Ранее в Англии грумеры спасли собаку, которая носила на себе восемь килограммов спутанной шерсти.