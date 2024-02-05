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В Подмосковье нашли пропавшую собаку, которая полтора года жила в лесу

В Подольске нашли пропавшую полтора года назад болонку

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Игорь Айрапетян/VK

В Подольске спасли собаку, которая пропала полтора года назад и жила в лесу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зоозащитника Игоря Айрапетяна.

По словам специалиста, болонка по имени Сахарок пропала в августе 2022 года. Животное нашли в яме.

На данный момент питомцу необходима помощь ветеринаров. Когти животного вросли в кожу, из-за большого количества шерсти не было видно глаз.

«Когти по восемь сантиметров, глаз нет», – поделился зоозащитник.

Известно, что собака находится в состоянии средней степени тяжести. По мнению Айрапетяна то, что питомец смог прожить полтора года на улице – чудо.

После реабилитации Сахарку найдут новых владельцев.

Ранее в Англии грумеры спасли собаку, которая носила на себе восемь килограммов спутанной шерсти.

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