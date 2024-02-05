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Финляндия отказалась комментировать заявления о тысячах нелегалов из России

Погранслужба Финляндии отказалась объяснять слова о тысячах нелегалов из России

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Lehtikuva/Reuters

В пограничной охране Финляндии отказались подробно рассказать, на чем основаны ранее упомянутые выводы о «сотнях и даже тысячах граждан третьих стран», которые якобы намерены пересечь границу Финляндии со стороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом в погранохране Финляндии подчеркнули, что данные оценки основаны на информации, которая была получена из различных источников.

5 февраля стало известно, что Хельсинки намерен продлить закрытие границы с Россией, власти Финляндии официально объявят о решении 8 февраля после заседания кабинета министров страны.  Замглавы пограничной службы страны Марко Саарекс отмечал, что за границей в России ждут «тысячи прибывших» из разных стран, имея в виду беженцев.

До этого премьер Финляндии Петтери Орпо объяснял закрытие восточной границы тем, что люди хотят попасть в республику через общие с Россией КПП для нелегального пребывания на финской территории. Также премьер-министр обратил внимание на необходимость разработать механизмы для предотвращения незаконного пересечения границы.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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