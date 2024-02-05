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В деревнях тюменской области обнаружили очаги бешенства

В Тюменской области выявили очаги бешенства в деревнях

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Depositphotos

В трех деревнях Тюменской области выявили очаги бешенства. Об этом сообщает управление ветеринарии региона.

В связи с выявлением вируса в образцах, взятых в деревнях Малиновка и Головина Тюменского района и села Усть-Ламенка Голышмановского городского округа, управление ветеринарии подготовило и направило губернатору Тюменской области проекты постановлений о введении карантина в указанных населенных пунктах с 5 февраля.

Сообщается, что управление ветеринарии утвердило план мероприятий по ликвидации очагов бешенства, а также предотвращению распространения вируса.

До этого карантин по бешенству ввели в городе Коркино и на территории Советского района Челябинска. Власти приняли такое решение из-за выявления признаков болезни у проживающих там домашних кошек.

Ранее в закрытом на карантин из-за бешеного козла селе ввели новые меры после бешенства кошки.

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