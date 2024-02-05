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Работники Wildberries написали коллективную жалобу в прокуратуру

Baza: жалобу в прокуратуру на условия труда подписал 271 сотрудник Wildberries

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Работники компании Wildberries написали в прокуратуру коллективную жалобу на условия работы. Письмо подписали 271 человек, сообщает Telegram-канал Baza.

Заявление составлено работниками складов «Коледино» (подписали 197 человек) и «Сынково» (подписали 74 человека). Подписанты утверждают, что из-за вводимых компанией необоснованных, с их точки зрения, штрафов нередко вынуждены бесплатно работать месяцами. Кроме того, всем приходящим на смену сотрудникам для проверки приходится раздеваться до трусов — а видеозаписи затем каким-то образом утекают в интернет, пишет канал.

«На унизительном досмотре охрана имеет право забирать у сотрудников еду и напитки, которые они взяли с собой. И это тоже проблема: работники жалуются, что на складе цены на кофе и напитки сильно завышены. Недовольные просят начать проверку и принять меры», — говорится в публикации.

25 января пятерых сотрудников Wildberries уволили из-за угроз поджечь склад компании. Угрозы распространялись в рабочих чатах и до реальных действий дело не дошло.

31 января продавец Wildberries рассказала о мизерных процентах компенсаций после пожара в Шушарах.

Ранее в ФАС заявили о доминирующем положении Wildberries и Ozon на рынке.

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