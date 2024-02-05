В Екатеринбурге женщина лишилась квартиры и денег после продажи жилья военному

Жительница Екатеринбурга лишилась квартиры и осталась без денег после сделки о ее продаже. Об этом сообщает Е1.

Покупателем стал военный. Вместе с женщиной они приступили к оформлению сделки в рамках льготной ипотеки. В какой-то момент мужчина попал в аварию, медики не смогли его спасти.

К этому моменту квартира по документам уже считалась купленной, но россиянка все еще не получила за нее деньги. Причиной задержки оплаты стали тонкости такого типа ипотеки. Чтобы перевести продавцу деньги, ответственной организации нужно получить документ с подписью покупателя.

По словам специалистов, в такой ситуации квартиру могут получить наследники военного, только после этого бывшая владелица получит деньги. Однако женщина не готова ждать, пока родственники военного получат наследство.

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