Пермский студент избил преподавателя стулом и попал на видео

В Перми студент техникума избил стулом преподавателя физкультуры за отказ убирать пропуски по учебе. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермское Чтиво».

По информации Telegram-канала, студент напал на педагога, который пытался его успокоить и не ожидал избиения. На кадрах видно, как мужчина падает на пол после удара стулом.

Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются. Информации о состоянии пострадавшего педагога не поступало.

До этого в Екатеринбурге подросток пришел в школу, чтобы написать пробный экзамен, однако после занятия начал оскорблять учителя. В результате конфликта несовершеннолетний ударил педагога в живот, на место приехала Росгвардия.

Ранее российская учительница дала пощечины ученикам, отчитывая их за плохое поведение.