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Грузия запросила информацию у Украины по грузу со взрывчаткой

СГБ Грузии запросила у Киева сведения о взрывчатке, которую перевозили в Россию

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State Security Service of Georgia/Reuters

Тбилиси ждет от Киева больше сведений о грузе cо взрывчаткой, который переправляли с Украины в Россию через Грузию. Об этом сообщил представитель Службы госбезопасности (СГБ) республики Баса Мгеладзе, пишет РИА Новости.

«По данному делу мы будем сотрудничать не только с Украиной, но и с теми странами, через которые проходил этот груз», — сказал он.

Мгеладзе уточнил, что Грузия передала Украине информацию по этому факту и ждем от Киева ответной реакции.

5 февраля в Грузии был задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов на территории России.

Позже СГБ Грузии опубликовала видео задержания следовавшего в Воронеж груза взрывчатки.

Грузинский эксперт Заал Анджапаридзе, комментируя задержание спецслужбами Грузии следовавшего в Воронеж груза взрывчатки через грузинскую территорию, заявил, что Украина хочет вовлечь Тбилиси в конфликт с Москвой.

Ранее был назван возможный организатор перевозки взрывчатки из Одессы в Воронеж.

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