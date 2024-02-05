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В США воры ограбили магазин с карточками покемонов

NDTV: воры в США ограбили магазин и украли 35 тысяч карточек с покемонами

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В США воры ограбили магазин с карточками покемонов, пишет NDTV.

Как пишут СМИ, ограбление, в котором участвовали три человека, произошло ночью. За считанные минуты злоумышленникам удалось унести с собой 35 тысяч карточек с покемонами. Среди похищенного были и довольно редкие экземпляры, поэтому стоимость ущерба устанавливается.

Менеджер добавил, что воры не заметили уникальную коллекцию карточек, которых еще нет в продаже. Несмотря на инцидент, сотрудники магазина отметили, что продолжат свою работу и надеются, что полиция найдет грабителей.

«Они могут украсть наши товары, но они никогда не смогут отнять у нас любовь к магазину и хобби нашего сообщества», — говорится в заявлении.

Ранее мужчина из США попробовал установить рекорд и выучить 898 покемонов за четыре часа.

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