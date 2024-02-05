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Россиян предостерегли от самостоятельного приема антидепрессантов

Врач Малиновская: антидепрессанты может назначить только врач

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Прием антидепрессантов без назначения врача может нанести вред организму. Об этом в интервью Общественной службе новостей предупредила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской КБ Минздрава Московской области Светлана Малиновская.

«Услышав, что вашему товарищу помог тот или иной антидепрессант, не стоит заимствовать у него таблетки. Реакция на прием может быть парадоксальной, и, вместо того, чтобы получить позитив, вы впадете в полную депрессуху, которая еще, к тому же, может сопровождаться суицидальными мыслями», — отметила врач.

Она пояснила, что антидепрессанты делятся на большое количество групп и видов. Выбрать из огромного количества лекарств подходящие конкретному человеку может только квалифицированный специалист, заключила Малиновская.

Ученые из Фуданьского университета до этого выяснили, что лечение депрессии может снизить риск возникновения деменции.

Исследователи обнаружили, что у испытуемых с нелеченной депрессией вероятность развития деменции была на 30% выше по сравнению с теми, кто проходил терапию. Кроме того, симптомы депрессии у людей, не прошедших лечение, чаще были высокоинтенсивными, что снижало качество их жизни.

Ранее психологи определили биотип склонных к депрессии людей.

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