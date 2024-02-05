Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Москвич скатился с горки на «ватрушке» и попал в реанимацию с переломами ребер

РЕН ТВ: в Москве мужчина скатился с горки и попал в реанимацию

close
100%
Shutterstock/Petr Smagin

В Москве 41-летний мужчина попал в реанимацию с переломами ребер, скатившись с горки на «ватрушке». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 3 февраля на Волжском бульваре. По словам супруги пострадавшего, он вместе с другом катался на «ватрушках» в парке и врезался в дерево. Товарищ вызвал ему скорую помощь.

Получившего травмы мужчину доставили в медицинское учреждение и отправили в реанимацию. Медики диагностировали у него перелом четырех ребер и ушиб легкого. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее в Ленобласти девушка-подросток сломала челюсть во время катания на «ватрушке».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами