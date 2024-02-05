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Россиянам объяснили, может ли стресс спровоцировать болезни

Психолог Якуба: стресс может спровоцировать болезни

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Эмоциональное и психологическое состояние человека, в том числе, наличие длительного стресса, может спровоцировать развитие некоторых заболеваний. Об этом kp.ru рассказала психолог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Якуба.

По ее словам, врачи могут заподозрить влияние стрессовых факторов на самочувствие пациента, если в его организме отсутствуют какие-либо нарушения, однако, на протяжении длительного времени человека беспокоят, например, головные боли, боли в животе, головокружения, слабость.

«Зачастую такое состояние может быть вызвано длительными психоэмоциональным напряжением. А поскольку любая эмоция, помимо непосредственно психологического компонента, имеет и телесный компонент — мышечное напряжение, изменение работы вегетативной нервной системы, изменения на эндокринном и иммунном уровне, — то при длительно сохраняющемся стрессовом воздействии происходит изменение работы организма», — отметила Якуба.

Чаще всего психоэмоциональное состояние оказывает влияние на течение сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, кожных, ревматологических и других заболеваний, добавила психолог.

«После того, как доктора исключили нарушение в работе органов и систем, и выяснив, что человек продолжительное или короткое время находился под влиянием стрессовых факторов, они подключают к работе с пациентом психотерапевтов или психологов», — заключила она.

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова до этого говорила, что две главные причины бессонницы — это стрессовые ситуации и нарушение образа жизни.

Ранее психологи назвали простой способ снять стресс.

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