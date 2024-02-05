Пьяный россиянин избил дворника из-за попавшего на его обувь песка

В Кирове мужчина напал на дворника. Об этом сообщает Telegram-канал «Киров без цензуры».

Инцидент произошел на улице Павла Корчагина. На видео с места инцидента заметно, как местный житель подходит к дворнику и наносит ему несколько ударов по голове. После этого начинает объяснять ему что-то, при этом удерживая за верхнюю одежду. Сам пострадавший из-за произошедшего заплакал.

На данный момент неизвестно, насколько сильные травмы нанесли работнику ручного труда.

По предварительной информации, причиной конфликта стало то, что дворник рассыпал песок на территории дома.

Как сообщает 360tv, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. Ему не понравилось то, что песок дворника попал на его обувь.

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