Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России сообщили об «омолаживании» инсульта

Врач Сутормин: инсульт в 30-40 лет встречается все чаще

close
100%
Минздрав России

Инсульт в 30-40 лет уже не вызывает удивления. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин. По его словам, в Подмосковье ежемесячно диагностируют около 3-3,2 тысячи геморрагических и ишемических инсультов.

«Инсульт молодеет, это факт. Последние года два наблюдается такая тенденция. <...> В связи с этим мы сейчас во время диспансеризации ищем у более молодых пациентов причины ишемических инсультов, — такие, как бляшки в брахицефальных артериях и нарушение сердечного ритма», — рассказал врач.

При этом он подчеркнул, что четыре из пяти инсультов можно предотвратить. Важнейшими профилактическими мерами, по его словам, являются правильное питание, регулярные физические нагрузки и контроль за имеющимися хроническими заболеваниями.

Ученые из имперского колледжа Лондона до этого выяснили, что у людей с нестабильным кровяным давлением риск сердечного приступа и инсульта может быть повышен. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal (EHJ).

Ранее врач перечислила факторы риска инсульта, о которых нужно знать женщинам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами