В России сообщили об «омолаживании» инсульта

Инсульт в 30-40 лет уже не вызывает удивления. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин. По его словам, в Подмосковье ежемесячно диагностируют около 3-3,2 тысячи геморрагических и ишемических инсультов.

«Инсульт молодеет, это факт. Последние года два наблюдается такая тенденция. <...> В связи с этим мы сейчас во время диспансеризации ищем у более молодых пациентов причины ишемических инсультов, — такие, как бляшки в брахицефальных артериях и нарушение сердечного ритма», — рассказал врач.

При этом он подчеркнул, что четыре из пяти инсультов можно предотвратить. Важнейшими профилактическими мерами, по его словам, являются правильное питание, регулярные физические нагрузки и контроль за имеющимися хроническими заболеваниями.

Ученые из имперского колледжа Лондона до этого выяснили, что у людей с нестабильным кровяным давлением риск сердечного приступа и инсульта может быть повышен. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal (EHJ).

Ранее врач перечислила факторы риска инсульта, о которых нужно знать женщинам.