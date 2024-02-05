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Полиция поймала петербургских подростков, избивавших прохожих на камеру

В Петербурге поймали подростков, избивавших прохожих на камеру

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Pexels

В Петербурге двух блогеров-подростков, которые избивали прохожих на камеру, поймали полицейские. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов 2 февраля поймали 13-летнего и 16-летнего школьников, подозреваемых в совершении противоправных действий. По версии следствия, несовершеннолетние в январе 2024 года нападали на прохожих с перцовым баллончиком, избивали их и портили имущество. Свои действия они снимали на камеру, а затем выкладывали в Telegram-каналах.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемых доставили в отдел полиции для разбирательства, в результате 16-летнего подростка задержали, а его 13-летнему товарищу избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее на Урале задержали подростков, жестоко избивших прохожего из-за портсигара.

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