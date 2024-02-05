Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Грумеры спасли собаку, которая носила на себе 8 кг спутанной шерсти

Mirror: в Англии грумеры подстригли собаку, носившую на себе 8 кг шерсти

close
100%
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии грумеры спасли собаку, на которой было восемь килограммов спутанной шерсти, пишет Daily Star. Владелец питомца рассказал, что не знал, что его надо стричь.

Как пишут СМИ, собака принадлежала Тиму Рональду. Он был приговорен судом к пятилетнему запрету на содержание домашних животных. Специалисты, в чьи руки попало животное, рассказали, что пес был в измотанном состоянии, потому что носил на себе 20 процентов от своего веса.

«А если эта собака была бы мокрой, ее вес еще бы значительно увеличился», — прокомментировал ветеринар.

В свое оправдание Тим сообщил, что не знал, что собаку надо стричь, кроме того, у него есть проблемы со здоровьем, поэтому он не мог ухаживать за питомцем должным образом.

Сейчас собака находится в приюте, где за ней приглядывают волонтеры, пока не найдут ей новый дом.

Ранее соцсети рассмешила собака, смотрящая лежа на диване видео на телефоне.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами