Грумеры спасли собаку, которая носила на себе 8 кг спутанной шерсти

В Англии грумеры спасли собаку, на которой было восемь килограммов спутанной шерсти, пишет Daily Star. Владелец питомца рассказал, что не знал, что его надо стричь.

Как пишут СМИ, собака принадлежала Тиму Рональду. Он был приговорен судом к пятилетнему запрету на содержание домашних животных. Специалисты, в чьи руки попало животное, рассказали, что пес был в измотанном состоянии, потому что носил на себе 20 процентов от своего веса.

«А если эта собака была бы мокрой, ее вес еще бы значительно увеличился», — прокомментировал ветеринар.

В свое оправдание Тим сообщил, что не знал, что собаку надо стричь, кроме того, у него есть проблемы со здоровьем, поэтому он не мог ухаживать за питомцем должным образом.

Сейчас собака находится в приюте, где за ней приглядывают волонтеры, пока не найдут ей новый дом.

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