Кавказская овчарка набросилась на ребенка в Кузбассе

В Беловском округе Кемеровской области кавказская овчарка вырвалась из вольера и набросилась на ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел на территории частного дома в одном из поселков Беловского округа. Четырехлетняя девочка гостила у подруги матери.

44-летняя женщина вышла во двор покормить сторожевых псов, она открыла дверь в вольер, чтобы поставить миску с водой. Одна из кавказских овчарок вырвалась и набросилась на ребенка. Девочку спасти не удалось, возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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