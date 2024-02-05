Адвокат Стрелкова заявил, что «теоретически» он может попасть на фронт

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный за призывы к экстремизму, «теоретически» может отправиться добровольцем на фронт, поскольку законодательно это не запрещено. Об этом «Газете.Ru» рассказал его адвокат Александр Молохов.

«Когда я об этом говорил в интервью одному польскому изданию, то я прежде всего имел в виду, что неоднократно Игорь Иванович просился на фронт, но, к сожалению, достаточно провокационно, оскорбительно с ним обошлись, поэтому на фронт в итоге он не попал не по своей вине в тот период, когда началась СВО, еще до его ареста. Что касается ситуации сейчас, то я считаю, что теоретическая возможность для этого существует. На самом деле законодательство по поводу его ситуации ничего не говорит ни за, ни против, потому что запрет для осужденных по экстремистским статьям существует только для тех, кто мобилизован, либо по призыву. Что касается контрактников, то я не вижу никаких препятствий теоретически для того, чтобы Игорь Иванович оказался на фронте, если соответствующее решение политическое будет принято», — сказал он.

Молохов отметил, что итог апелляции по поводу приговора может быть любой, а до ее окончания говорить о возможности отправки Стрелкова на фронт рано. По данным адвоката, поводом для апелляции служит и тот факт, что показания одного из свидетелей, изложенные в приговоре, не соответствуют его словам на суде.

«Апелляция будет не скоро, потому что нас своевременно с протоколом судебного заседания не ознакомили. Помимо защиты, помимо самого Стрелкова, ознакомиться с протоколом в части своих показаний изъявили желание несколько свидетелей, у них есть такое право. И специалисты с нашей стороны тоже изъявили желание, дабы их показания не были искажены. Как минимум показания господина Евгения Эдуардовича Михайлова, изложенные в приговоре, не имеют ничего общего с тем, о чем он говорил в судебном заседании, это всего лишь копипаст с обвинительного заключения. Его показания, которые он давал на предварительном следствии, переписали в приговор, но на самом деле в судебном заседании он говорил совершенно другое. Осталось теперь заглянуть в протокол судебного заседания и понять, соответствует ли ему приговор, потому что будет очень печально, если еще и в приговоре будет одно, а в протоколе — совершенно другое», — пояснил он.

Молохов добавил, что Стрелков не жалуется на состояние здоровья и до апелляции должен находиться в изоляторе.

«Я только что вышел из СИЗО «Лефортово» со свидания с ним. Он находится в здравом уме, доброй памяти, на состояние здоровья не жалуется. Намерен бороться за свое честное имя. Все необходимые жалобы мы уже подали и, как только будет изготовлен протокол, если нас что-то не устроит, подадим дополнительные жалобы. Он изъявил желание ознакомиться с протоколом, очно участвовать в заседании суда апелляционной инстанции. Я надеюсь, что никакого этапирования к месту отбывания наказания все-таки до апелляции не будет, не должно быть. Рассчитываю на то, что эти несколько месяцев он будет находиться в «Лефортово», — уточнил защитник.

Игорь Стрелков был задержан по обвинению в призывах к экстремизму в июле 2023 года, в тот же день суд заключил его под стражу. Уголовное дело строится на двух публикациях в Telegram от 25 мая прошлого года, в которых затрагивались вопросы о довольствии бойцов и ситуации вокруг Крыма. Стрелков не отрицал авторства этих постов, однако с самого начала настаивал на своей невиновности, утверждая, что предъявленные обвинения абсурдны.

25 января суд в Москве приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам в колонии общего режима.

Ранее Стрелков через своих сторонников заявлял о намерении участвовать в выборах президента России в 2024 году.