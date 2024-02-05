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Россиянам объяснили, почему прививка от коронавируса стала необязательной

Академик Румянцев: делать прививку от коронавируса всем россиянам необязательно

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Depositphotos

Решение Минздрава России обязать проходить вакцинацию от коронавируса только уязвимым категориям россиян вызвано тем, что заболевание стало менее опасным. Об этом «Парламентской газете» рассказал академик РАН, член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев.

Эксперт напомнил, что обязательную вакцинацию в стране ввели в связи с неуправляемым распространением вируса во всем мире.

«Изменилась структура вируса, и по клиническому течению он напоминает обычную респираторную инфекцию, поэтому Минздрав рекомендовал вакцинацию сохранить, но только для тех, кто в ней больше всего нуждается», — отметил Румянцев.

После внесения изменений в перечень для обязательной вакцинации входят россияне старше 18 лет, которые не болели или не делали прививки, а также пожилые люди старше 60 лет и пациенты, страдающие от туберкулеза, сахарного диабета, ожирения, сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний. При этом медицинских работников, педагогов и детей от 12 до 17 лет от обязательной прививки освободят.

В конце января врач-эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко говорил, что коронавирус истратил свой пандемический потенциал, однако новые варианты инфекции еще могут возникнуть.

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