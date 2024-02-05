Россиянку с инфарктом шесть часов не могли доставить в больницу

В деревне Соловьево Нижегородской области пенсионерку с сердечным приступом шесть часов не могли доставить в больницу из-за заваленных снегом дорог. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

60-летня пенсионерка из деревни Соловьево почувствовала себя плохо днем 4 февраля, женщина вызвала неотложную помощь, медики диагностировали у нее инфаркт, требовалась немедленная госпитализация.

Врачи посадили пациентку в машину, но выехать не смогли, автомобиль застрял в снегу из-за нерасчищенной дороги. Вторая машина «скорой», вызванная на помощь, также увязла в снегу, преодолеть снежные завалы не смог и пожарный автомобиль «Урал».

Спустя несколько часов из городской администрации прислали трактор, который расчистил пусть машинам, пенсионерку доставили в больницу спустя шесть часов. Как отметили местные жители, они неоднократно жаловались в прокуратуру, но никаких мер предпринято не было.

Ранее в Дагестане спасли семью из четырех человек, угодившую на машине в снежную ловушку.