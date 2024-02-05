Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянку с инфарктом шесть часов не могли доставить в больницу

Mash: в Нижегородской области больную пенсионерку шесть часов везли в больницу

close
100%
«Ni Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Ni Mash»

В деревне Соловьево Нижегородской области пенсионерку с сердечным приступом шесть часов не могли доставить в больницу из-за заваленных снегом дорог. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

60-летня пенсионерка из деревни Соловьево почувствовала себя плохо днем 4 февраля, женщина вызвала неотложную помощь, медики диагностировали у нее инфаркт, требовалась немедленная госпитализация.

Врачи посадили пациентку в машину, но выехать не смогли, автомобиль застрял в снегу из-за нерасчищенной дороги. Вторая машина «скорой», вызванная на помощь, также увязла в снегу, преодолеть снежные завалы не смог и пожарный автомобиль «Урал».

Спустя несколько часов из городской администрации прислали трактор, который расчистил пусть машинам, пенсионерку доставили в больницу спустя шесть часов. Как отметили местные жители, они неоднократно жаловались в прокуратуру, но никаких мер предпринято не было.

Ранее в Дагестане спасли семью из четырех человек, угодившую на машине в снежную ловушку.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами