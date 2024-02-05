«Российская армия ждет меня»: родители школьников возмутились текстом песни к 23 февраля

В Омской области второклассники разучивают ко Дню защитника Отечества песню со словами «Из теста бомбы делаю я». Об этом пишет издание «Подъем».

Мать учащейся одной из школ в городе Тара опубликовала в соцсети фото текста песни, которую предложили выучить ее дочери к 23 февраля. Подписчики местного сообщества поддержали возмущение родительницы и сочли задание кошмарным. В администрации Тарского района призывов к экстремизму и терроризму в детской песне не увидели.

«Песня «Российская армия» (музыка и слова Н. и И. Нужины) была предложена учителем музыки для внеклассного мероприятия, посвященного 23 февраля. Исполняет ее заслуженный коллектив РФ «Соловушка» (г. Ульяновск). Песня распространена в сети интернет и является общедоступной», — отметили чиновники.

Тем не менее пользователи продолжили обсуждать текст композиции. Некоторые из них уверены, что ученикам второго класса еще рано разучивать подобные стихи, другие полагают, что это «нормальная, позитивная песня», а у ее критиков «что-то не так с мозгами».

Ранее в Москве на месте детской художественной студии, работающей с 1967 года, захотели открыть патриотический клуб.