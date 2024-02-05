Врач оценил, может ли кофе натощак навредить слизистой желудка

Крепкий кофе натощак, кислые яблоки или мандарины вопреки распространенному убеждению не могут навредить слизистой желудка. Об этом kp.ru рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов.

«На сегодня нет никаких доказательств, что какой-либо продукт (мы не берем искусственные химические соединения типа уксусной эссенции или других растворов) способен травмировать слизистую оболочку желудка настолько, что это станет значимым. Кофе пить натощак можно, если это не вызывает неприятных симптомов», — отметил эксперт.

Помимо этого, навредить слизистой желудка не могут и острые продукты, продолжил он. Жгучее вещество капсаицин, которое содержится в остром перце, напротив, может даже улучшить ее состояние. В частности, оно может активизировать микроциркуляцию, что необходимо для защиты слизистой, заключил Харитонов.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что при воспалениях и повреждениях слизистой желудочно-кишечного тракта не стоит есть тыкву. По ее словам, это связано с тем, что в данном овоще содержится большое количество клетчатки.

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