Эксперты оценили намерение РКН скрыть причины блокировки сайтов

Сокрытие причин блокировки сайтов сделает этот процесс закрытым и может привести к тому, что ресурсы будут ограничивать с чрезмерным рвением, считает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Он призвал сохранить процесс блокировки открытым и прозрачным, подчеркнув в беседе с НСН, что делать тайну из этого нельзя.

Ранее Роскомнадзор предложил закрыть публичный доступ к информации о требованиях Генпрокуратуры по блокировке сайтов, в том числе – к сведениям об основаниях закрытия ресурсов. Кусков назвал такой шаг нелогичным, отметив, что информация о причинах блокировки не должна становиться тайной.

«Очень важно, чтобы этот процесс был легитимным и прозрачным, иначе исчезает понимание того, почему это происходит: закрыли — и все, а почему — не ваше дело. Не хотелось бы, чтобы ограничение доступа привело к чрезмерному рвению к закрытию тех или иных ресурсов. В таком случае предусмотренное Конституцией право на понимание того, что происходит, останется привилегией очень маленькой ячейки», — заключил Кусков.

Напомним, хостеры, комментируя предложение РКН, отметили, что такие нововведения усложнят администрирование ограничений доступа к сайтам. За два года Роскомнадзор заблокировал более 235 тысяч интернет-ресурсов за распространение фейков о специальной военной операции.

Ранее стало известно, что РКН могут наделить новыми полномочиями.