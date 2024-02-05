Главреда The New Times Евгению Альбац* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Тверской районный суд Москвы назначил штраф главному редактору издания The New Times Евгении Альбац (организация включена Минюстом в список иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщили в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Альбац Евгения Марковна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности иноагента) и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 40 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

В мае 2022 года на главреда Евгению Альбац и ее компанию ООО «Новые времена» составили четыре протокола за фейки о ВС РФ. По словам Альбац, претензии связаны с заметкой от 24 февраля, впоследствии удаленной наравне с другими сообщениями, вызвавшими недовольство Роскомнадзора.

В июле того же года Альбац и организацию оштрафовали на 670 тыс. рублей за распространение фейков о специальной военной операции России на Украине. В том же месяце Минюст внес Альбац в реестр СМИ-иноагентов.

Позднее Альбац перебралась в США, где стала преподавателем в одном из университетов Нью-Йорка.

Ранее Минюст признал иноагентом главу «Викимедиа.ру».