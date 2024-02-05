Детский аниматор обвинила недоплатившую клиентку в нападении

В Москве аниматор обвинила клиентку-предпринимательницу в нападении из-за денежного спора. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал »Shot Проверка».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел после праздника в честь десятого дня рождения дочери предпринимательницы. В конце мероприятия клиентка сделала аниматору замечание, что та не справляется — некоторые дети стали отвлекаться на телефоны.

По словам аниматора, после праздника клиентка выплатила ей 10 тысяч рублей вместо обещанных 16 тысяч рублей. Когда девушка стала требовать полной оплаты своих услуг, предпринимательница напала на нее, ударила по голове и расцарапала лицо, рассказала россиянка.

Сообщается, что предпринимательница отрицает информацию о нападении на аниматора. Девушка сняла побои и намерена требовать за период вынужденного простоя из-за царапин на лице компенсацию, равную ее зарплате. Делом занимается полиция.

Ранее в Петербурге мужчину арестовали за удар в лицо девушки с голубями.