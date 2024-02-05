Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Детский аниматор обвинила недоплатившую клиентку в нападении

Shot: в Москве аниматор обвинила клиентку в нападении из-за денежного спора

close
100%
«SHOT ПРОВЕРКА»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В Москве аниматор обвинила клиентку-предпринимательницу в нападении из-за денежного спора. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал »Shot Проверка».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел после праздника в честь десятого дня рождения дочери предпринимательницы. В конце мероприятия клиентка сделала аниматору замечание, что та не справляется — некоторые дети стали отвлекаться на телефоны.

По словам аниматора, после праздника клиентка выплатила ей 10 тысяч рублей вместо обещанных 16 тысяч рублей. Когда девушка стала требовать полной оплаты своих услуг, предпринимательница напала на нее, ударила по голове и расцарапала лицо, рассказала россиянка.

Сообщается, что предпринимательница отрицает информацию о нападении на аниматора. Девушка сняла побои и намерена требовать за период вынужденного простоя из-за царапин на лице компенсацию, равную ее зарплате. Делом занимается полиция.

Ранее в Петербурге мужчину арестовали за удар в лицо девушки с голубями.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами