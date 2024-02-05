Мужчина ворвался в магазин с пистолетом, понадкусывал продукты и отказался за них платить

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

В Кировском районе Петербурга задержан вооруженный мужчина, который ворвался в магазин и поднадкусывал продукты. Об этом сообщает управление ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в магазине на Дачном проспекте, в торговый зал зашел мужчина и начал надкусывать лежавшие на полках продукты. Сотрудники магазина потребовали от покупателя оплатить испорченный товар, в ответ мужчина достал пневматический пистолет и начал угрожать работникам.

Продавцы вызывали наряд Росгвардии, правоохранители задержали 46-летнего местного жителя. Злоумышленник уже имел проблемы с законом, он был неоднократно судим за тяжкие преступления.

Ранее пьяный россиянин попытался похитить из магазина 16 килограммов сыра и попал на видео.