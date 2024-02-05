Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Мужчина ворвался в магазин с пистолетом, понадкусывал продукты и отказался за них платить

В Петербурге мужчина с пистолетом ворвался в магазин

close
100%
ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

В Кировском районе Петербурга задержан вооруженный мужчина, который ворвался в магазин и поднадкусывал продукты. Об этом сообщает управление ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в магазине на Дачном проспекте, в торговый зал зашел мужчина и начал надкусывать лежавшие на полках продукты. Сотрудники магазина потребовали от покупателя оплатить испорченный товар, в ответ мужчина достал пневматический пистолет и начал угрожать работникам.

Продавцы вызывали наряд Росгвардии, правоохранители задержали 46-летнего местного жителя. Злоумышленник уже имел проблемы с законом, он был неоднократно судим за тяжкие преступления.

Ранее пьяный россиянин попытался похитить из магазина 16 килограммов сыра и попал на видео.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами