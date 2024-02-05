Россиянин попал в больницу с тяжелыми травмами после удара в лицо

В Ленобласти 40-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после удара в лицо. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь на 4 февраля в Гатчине на бульваре Авиаторов. Между двумя мужчинами случился конфликт, и один из них ударил другого кулаком в лицо — россиянин упал и ударился головой.

В результате пострадавшему вызвали скорую помощь, его госпитализировали. Медики оценили состояние мужчины как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя.

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