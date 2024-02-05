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Неизвестный пытался изнасиловать женщину в подъезде дома в Петербурге

В Петербурге неизвестный напал на женщину в подъезде дома

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Приморском районе Петербурга местная жительница подверглась нападению неизвестного, мужчина попытался ее изнасиловать. Об этом сообщается в районном Telegram-канале.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на Богатырском проспекте на севере Петербурга. С заявлением в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что незнакомый мужчина набросился на нее на лестничной клетке на девятом этаже и попытался изнасиловать.

Петербурженка смогла отбиться и выбежать из подъезда, она дошла до ближайшего салона связи и вызвала полицию, злоумышленника разыскивают.

Ранее трое неизвестных напали на женщину в ее доме, связали и попытались изнасиловать.

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