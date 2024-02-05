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Место падения Ми-8 в Онежском озере осмотрят с помощью подводного беспилотника

«Известия»: место падения Ми-8 осмотрят с помощью подводного беспилотника Falcon

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Место падения вертолета Ми-8 в Онежском озере будет осмотрено с помощью подводного беспилотника Falcon. Об этом сообщают «Известия».

«Поставлена задача обнаружить на дне водоема упавшее воздушное судно», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что малогабаритный подводный беспилотник Falcon разработан в Британии и предназначен для выполнения поисковых работ в прибрежных водах. Аппарат оснащен горизонтальными и вертикальными движителями и цветной видеокамерой.

5 февраля сообщалось, что в Карелии потерпел крушение вертолет Ми-8.

Позже выяснилось, что вертолет упал на лед Онежского озера и ушел под воду. Обломки найдены.

Ранее в экстренных службах сообщили, что возможной причиной падения вертолета стало обледенение.

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Крушение Ми-8 в Карелии
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