В Забайкалье не досчитались миллионов рублей, выделенных на строительство детских садов

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств при строительстве четырех образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Житель города Борзя, где планировалось строительство одного из детских садов, обратился к заместителю Генерального прокурора России Дмитрию Демешину с информацией о нарушениях при возведении сада. После этого ведомство организовало проверку по факту обращения.

В ходе проверки прокуратура установила, что в 2022 году Минстрой Забайкалья заключил соглашения на строительство четырех детских садов: два в Чите, и по одному — в селе Акша и городе Борзя.

После этого компании ООО «Поколение» и ООО «Поколение Будущего», ответственные за строительство, получили на свои счета около 1,4 млрд бюджетных средств.

«Срок строительства истек в декабре 2023 года, однако до настоящего времени возведение детских садов в городе Чита находится на начальном этапе, а строительно-монтажные работы на объектах образования в городе Борзя и селе Акша фактически не начаты», — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также в ведомстве выяснили, что 47млн рублей, выделенные на строительство двух садов, были выведены со счетов компаний «на иные цели». Также проверка показала, что при заключении соглашений у компаний отсутствовали необходимые документы с подтверждением наличия собственных средств в размере не менее пяти процентов от объема полученной суммы на строительство.

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