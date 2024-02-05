Жительница Бурятии рассказала подробности о младенце, найденном на улице в мороз

Младенца, ползавшего по улице в 30-градусный мороз в одном памперсе, и его четырехлетнего брата в Бурятии обнаружил житель села Турунтаево. Его жена рассказала телеканалу «360», что он заметил детей, когда ехал за рулем по улице.

По словам женщины, старший мальчик помахал водителю рукой, а когда мужчина остановился, то увидел рядом 9-месячного младенца в подгузниках и легкой кофте, который полз по снегу рядом.

«Мальчик идет впереди, а этот маленький ползет за ним. Он поднял его, укутал. Тот весь трясется. <…> В одном памперсе был, кофточка легенькая», — рассказала супруга мужчины, добавив, что на улице в этом время было 32 градуса мороза.

Братик малыша ничего не смог объяснить мужчине. Он укутал ребенка в свою куртку и заметил, что малыш плачет при прикосновении к обмороженным ногам. Затем старший мальчик показал мужчине, где живет их родственница, и он отвез детей туда.

Напомним, ЧП произошло в Прибайкальском районе Бурятии. Выяснилось, что мать оставила двоих детей в доме одних и ушла выпивать в гости. За детьми присматривала несовершеннолетняя девочка, которая позже написала матери детей смс, что ей нужно в школу, и ушла. Четырехлетний мальчик взял малыша на руки и отправился искать мать, однако далеко унести ребенка не смог.

Малыш попал в реанимацию с обморожением, старшего сына забрали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Ранее в Забайкалье нашли на улице раздетого трехлетнего ребенка.