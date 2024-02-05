Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В российском городе задержали иностранца-карманника

В Петербурге иностранца задержали за карманные кражи

close
100%
Depositphotos

В Петербурге полиция задержала 28-летнего иностранца-карманника. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что от действий злоумышленника пострадали как минимум две россиянки. Мужчина совершал преступления в центре города, вычисляя в толпе граждан с дорогими смартфонами.

Первое заявление в полицию поступило от 48-летней жительницы Купчино, у которой 28 января похитили смартфон. Второе заявление поступило от 26-летней девушки — у нее также пропал телефон, его стащили из кармана куртки. По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела о краже, общий ущерб составил 126 тысяч рублей, сообщает издание.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в кражах задержали иностранца, находившегося в России нелегально. Устанавливается причастность мужчины к другим противоправным деяниям.

Ранее стало известно, что в Приморье иностранец предстанет перед судом за похищение соотечественника.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами