В российском городе задержали иностранца-карманника

В Петербурге полиция задержала 28-летнего иностранца-карманника. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что от действий злоумышленника пострадали как минимум две россиянки. Мужчина совершал преступления в центре города, вычисляя в толпе граждан с дорогими смартфонами.

Первое заявление в полицию поступило от 48-летней жительницы Купчино, у которой 28 января похитили смартфон. Второе заявление поступило от 26-летней девушки — у нее также пропал телефон, его стащили из кармана куртки. По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела о краже, общий ущерб составил 126 тысяч рублей, сообщает издание.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в кражах задержали иностранца, находившегося в России нелегально. Устанавливается причастность мужчины к другим противоправным деяниям.

Ранее стало известно, что в Приморье иностранец предстанет перед судом за похищение соотечественника.