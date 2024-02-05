Синоптики пообещали жителям Московской области 20-градусные морозы

Жителей Московской области предупредили о скором похолодании, призвав не расслабляться на фоне временного потепления. Уже на этой неделе в регион придут настоящие морозы, столбики термометров опустятся до 20 градусов, сообщил синоптик Александр Ильин телеканалу «360».

«Зима у нас еще не закончилась. И на этой неделе у нас ожидается возвращение настоящих морозов, зимних, а не этих, похожих на раннюю весну погодных аномалий», — предупредил Ильин.

Завтра, 6 февраля, погода в Подмосковье, по его словам, останется теплой – от 1 до 6 градусов мороза. А в ночь на 7 февраля резко похолодает, температура упадет до -10 °С.

Пик морозов придется на середину недели – четверг и пятницу. По словам синоптика, днем в четверг температура будет в пределах от -9 до -14, ночью — до -11... -16 °С.

В ночь на пятницу морозы достигнут 15-20 градусов ниже нуля.

«Снег пройдет, но небольшой, до одного сантиметра максимум, — добавил синоптик. — И сегодня, и во вторник будет снег идти, и в среду. Немножко в среду, в четверг ночью — чуть посильнее, больше 10 миллиметров может выпасть».

К концу недели Ильин пообещал жителям Подмосковья смешанные осадки, в том числе ледяные дожди. В воскресенье, по его словам, температура воздуха вновь начнет переходить к плюсу.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра в Москве в середине недели ожидается резкое понижение температуры – до -15...-20 °С.

Жителям Урала и Сибири ранее спрогнозировали редкую «зимнюю жару».