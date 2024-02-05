Мобильное приложение «Вверх» установили более 500 тысяч пользователей

За 4 года существования мобильного приложения партии «Единая Россия» «Вверх» проект охватил 89 субъектов РФ и объединил более 500 тыс. единомышленников из разных городов страны, включая около 55 тыс. депутатов различных уровней. Об этом сообщается на сайте приложения.

Регионами-лидерами по количеству пользователей «Вверх» создатели проекта назвали Московскую область, где приложением пользуются около 36 тыс. жителей, Краснодарский край, более 35 тыс. жителей которого скачали приложение и Дагестан, где приложением пользуются более 20 тыс. человек.

Отмечается, что благодаря поддержке приложения «Вверх», тысячи пользователей смогли помочь стране, реализовать себя и добиться продвижения по карьерной лестнице.

Многие пользователи приложения вошли в составы местных, региональных и федеральных руководящих органов партии, стали депутатами, встречались с руководством ЕР и прошли обучение в Высшей партийной школе.

Сообщается также, что общими усилиями пользователям «Вверх» удалось совершить более 13 млн социально важных дел: помочь многодетным семьям и людям старшего поколения, поддержать участников специальной военной операции и их семьи, собрать тонны помощи для жителей Донбасса, принять участие в патриотических и благотворительных акциях.

«Техническая поддержка приложения обрабатывает запросы в круглосуточном режиме — работа ведется оперативно», — подчеркивается на сайте «Вверх».

Напомним, приложение «Единой России» «Вверх» было создано в 2020 году. Проект позволяет собирать обратную связь, отслеживать активность, а также помогает координировать деятельность по реализации народной программы партии.