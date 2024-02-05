Названо число россиян, посетивших Египет в 2023 году

Около 1,2 млн российских туристов посетили Египет в прошлом году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в Каире Георгий Борисенко.

«Это не рекордные цифры. Рекорд был установлен в 2014 году, когда в Египет приехало 3,3 млн граждан России», — сказал он.

Борисенко отметил, что российская сторона работает с коллегами из Египта над преодолением проблем, которые препятствуют увеличению туристического потока.

«Многие россияне любят Египет и с удовольствием приезжают сюда, работаем с египетскими властями над преодолением существующих логистических проблем, мешающих увеличению потока туристов из России», — добавил посол.

В этом году на 6% больше туристов, а именно 73%, провели первый месяц года в поездках по России. Самым популярным городом для путешествий в январе оказалась Москва — на нее пришлось 26,6% от всех отельных заказов. Доля Санкт-Петербурга составила 13,4%. Замыкает тройку лидеров Сочи, где было оформлено 9,0% бронирований.

Ранее было названо лучшее время для бронирования путешествий на лето.