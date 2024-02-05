ИТ-эксперт назвал принципиальным вопрос продолжения работы менеджмента Яндекса

Менеджмент Яндекса продолжит руководить компанией после решения нидерландской Yandex N.V. о продаже бизнеса, что позитивно отразится на работе, считает директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко.

«Менеджмент продолжит руководить компанией, для них создан Фонд менеджеров, и ни у кого из консорциума нет контролирующей доли. Это - беспрецедентный кейс для России. Полагаю, что в будущем это лишь позитивно отразиться на работе компании, так как теперь голос будет и у управленческого состава компании», — сказал Глущенко.

По его словам, для сотрудников Яндекса вопрос о менеджменте компании является принципиальным.

«Теперь понятно, что руководство компании не только не сменится, но и получит новые полномочия – своего рода «суперсилу», позволяющую определять векторы развития компании и блокировать решения, которые этому развитию могли бы помешать. Менеджеры Яндекса станут совладельцами бизнеса и войдут в группу частных инвесторов», — отметил он.

Также Глущенко добавил, что Фонд менеджеров сможет номинировать 2 директоров в Совет директоров.

«Все это внутренние организационные процессы, которые повлияют на развитие компании только в положительном ключе. Для специалистов Яндекса, а это люди с востребованными на рынке компетенциями, действующее руководство – понятно, предсказуемо, авторитетно. С ними они привыкли работать – они разделяют их взгляды на будущее Яндекса», — сказал ИТ-эксперт.

По мнению Глущенко, сейчас не стоит избавляться от акций Yandex N.V.

«Самое опрометчивое сейчас – скидывать акции Yandex N.V. Нужно ждать собрания акционеров, прохождения всех юридических формальностей, а далее консорциум инвесторов выступит с предложениями к держателям. Очевидно, что владельцы акций Yandex N.V. на Мосбирже смогут конвертировать их в бумаги новой головной компании», — заключил он.

Ранее стало известно, что нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Новой головной компанией Яндекса станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Также Яндекс сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов.