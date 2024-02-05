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Названы продукты, которые помогут снизить давление

Специалист «Теплых бесед» Мосева: цитрусовые помогут снизить давление

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Depositphotos

Изменение рациона питания может помочь снизить давление, уменьшить количество холестерина, расширить кровеносные сосуды и укрепить их. Об этом Pravda.Ru рассказала бренд-шеф сети пансионатов «Теплые беседы» Тамара Мосева.

Так, она рекомендует употреблять цитрусовые, потому что витамин C в них может защитить капилляры и артерии, флавоноиды будут разжижать кровь. Флавоноиды и танины в зеленом чае защитят сосуды от разрушения и увеличат скорость движения крови, продолжила эксперт.

Кроме того, по словам Мосевой, для снижения давления, укрепления сердца и сосудов полезно употреблять свежие овощи, бананы, орехи и семена, а также свежие ягоды. Избавиться от натрия, который провоцирует повышение давления, можно с помощью кураги, защититься от развития сердечно-сосудистых заболеваний — с помощью рыбы.

«Употребление перечисленных продуктов и отказ от слишком соленой и жирной пищи помогут улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и предотвратить риск развития серьезных заболеваний», — заключила бренд-шеф.

Британский стоматолог Зои Брукс из Плимутского университета до этого рассказала, что использование ополаскивателей для полости рта, в особенности тех, что содержат антисептик хлоргексидин, может привести к повышению кровяного давления.

Ранее ученые предупредили о негативных последствиях колебаний кровяного давления.

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