Врач оценил эффективность крема для лечения варикоза

Крем не поможет в лечении варикозной болезни, рассказал Life заведующий кафедрой «Морфология человека» Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов.

«По поводу кремов могу сказать, что при варикозной болезни они бесполезны. В отношении таблеток: употреблять их без назначения специалиста нельзя. Поэтому при подозрении варикозного расширения вен нижних конечностей необходимо обратиться к хирургу или флебологу», — отметил эксперт.

По его словам, варикоз на данном этапе развития медицины лечат комплексным применением медикаментозной и компрессионной терапии — компрессионными гольфами, чулками, колготками и так далее. Помимо этого, эффективны малоинвазивные методы лечения, например, склеротерапия и эндовенозные абляции. Хирурги могут прибегать и к операциям, направленным на удаление варикозных вен, заключил Абдувосидов.

Врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Ольга Шашкова до этого рассказала, что появление одутловатости или тяжести в нижних конечностях является первым признаком развития варикозной болезни.

Ранее врач рассказал, какие продукты нужно исключить из рациона, чтобы избежать проблем с венами.