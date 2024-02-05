Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российским школьникам рассказали об истории отечественной науки

Уроки «Разговоры о важном» посвятили дню рождения химика Менделеева

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

День российской науки стал темой традиционных уроков «Разговоры о важном», прошедших по всей стране. Российским школьникам рассказали о жизни и работе выдающегося химика Дмитрия Менделеева и мероприятиях, которые приурочены к 190-летию со дня рождения ученого. Об этом сообщается на сайте проекта.

Школьникам объяснили, что цель науки — узнать что-то новое об окружающем мире и использовать эти знания на благо людей.

Героем подготовленного к уроку ролика стал научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской академии наук, один из разработчиков квантового компьютера Илья Семериков.

«Работа ученых очень разнообразна и даже разные области очень по-разному устроены. На самом деле наука — очень широкая, и большая часть работы ученого — это исследования, работа над ними», — поделился Семериков.

Ученый рассказал, как происходят открытия и чем квантовый компьютер отличается от обычного.

Педагоги в ходе диалога со школьниками пришли к выводу, что наука помогает понимать мир вокруг, исследовать новые технологии и находить решения для сложных задач, избавляя от болезней, помогая бороться с изменением климата, выстраивать энергетическую безопасность, делая жизнь человека удобнее.

Напомним, занятия «Разговоры о важном» еженедельно проводятся в российских школах и профессиональных образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности с сентября 2022 года.

Проект направлен на сохранение исторической памяти и преемственности поколений, развитие ценностного отношения обучающихся к России, ее истории, природе и культуре.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами