Российским школьникам рассказали об истории отечественной науки

День российской науки стал темой традиционных уроков «Разговоры о важном», прошедших по всей стране. Российским школьникам рассказали о жизни и работе выдающегося химика Дмитрия Менделеева и мероприятиях, которые приурочены к 190-летию со дня рождения ученого. Об этом сообщается на сайте проекта.

Школьникам объяснили, что цель науки — узнать что-то новое об окружающем мире и использовать эти знания на благо людей.

Героем подготовленного к уроку ролика стал научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской академии наук, один из разработчиков квантового компьютера Илья Семериков.

«Работа ученых очень разнообразна и даже разные области очень по-разному устроены. На самом деле наука — очень широкая, и большая часть работы ученого — это исследования, работа над ними», — поделился Семериков.

Ученый рассказал, как происходят открытия и чем квантовый компьютер отличается от обычного.

Педагоги в ходе диалога со школьниками пришли к выводу, что наука помогает понимать мир вокруг, исследовать новые технологии и находить решения для сложных задач, избавляя от болезней, помогая бороться с изменением климата, выстраивать энергетическую безопасность, делая жизнь человека удобнее.

Напомним, занятия «Разговоры о важном» еженедельно проводятся в российских школах и профессиональных образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности с сентября 2022 года.

Проект направлен на сохранение исторической памяти и преемственности поколений, развитие ценностного отношения обучающихся к России, ее истории, природе и культуре.