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Назван возможный организатор перевозки взрывчатки из Одессы в Воронеж

СГБ Грузии: украинец Шарашидзе курировал перевозку взрывчатки в Воронеж

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Shutterstock/EvaL Miko

Куратором перевозки взрывчатки в Россию для терактов мог быть гражданин Украины Андрей Шарашидзе Шарашидзе. Об этом в соцсетях сообщила Служба госбезопасности Грузии (СГБ).

«Согласно материалам дела, указанный процесс (провоз взрывчатки в РФ — прим. ред.) организовывал гражданин Украины, кандидат в депутаты областного совета Одесской области от партии «Слуга народа» в 2020 году Андрей Шарашидзе, который родом из города Батуми», — указали в спецслужбе.

В Грузии задержали груз с шестью детонаторами и шестью спецключами общим весом 14 кг. Груз направлялся из Одессы в Воронеж для теракта, пояснили власти. В Грузию товар прибыл 19 января. Спецслужба добавила, что взрывчатку доставили через территорию Румынии, Болгарии и Турции.

В ведомстве не исключили, что организаторы перевозки взрывчатки планировали устроить теракты и в Грузии. По данным спецслужбы, к перевозке взрывчатки в РФ были причастны граждане Грузии и Армении, а сам процесс организовала Украина.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на автомобиль. Гладков отметил, что в результате инцидента пострадавших нет

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