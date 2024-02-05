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Россиянам рассказали, как отказаться от переедания сладкого

Врач Тананакина: сахарозаменители и спорт помогут снизить потребление сладкого

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Сахарозаменители и регулярные занятия спортом помогут снизить ежедневное потребление сладкого. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Натуральный сахар представляет собой калорийный продукт, который может повысить уровень глюкозы в крови, в то время как сахарозаменители обычно имеют нулевую калорийность и не вызывают значительного повышения уровня глюкозы», — рассказала специалист.

При этом она предупредила, что полностью переходить на сахарозаменители не следует, поскольку некоторые из них в больших количествах могут оказывать негативное влияние на здоровье.

До этого Тананакина сообщила, что 6 ложек сахара в чае или кофе можно считать безопасной суточной дозой. Что касается сахаросодержащих продуктов, их можно употреблять на уровне не более 10% от общей калорийности, отметила врач.

Ранее опрос показал, что большинство (61%) россиян едят сладости каждый день.

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