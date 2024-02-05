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В Уфе пассажир поезда бросил на вокзале стаффордширского терьера

На вокзале в Уфе спасли брошенную пассажиром собаку

В Башкирии пассажир, спешивший на поезд, бросил собаку возле сувенирного киоска, животное спасли полицейские. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию с сообщением о брошенной собаке обратилась продавец сувенирного киоска на вокзале в Уфе, женщина рассказала, что перед отправлением поезда ТюменьМахачкала к ней подошел мужчина и спросил, нужна ли ей собака. Получив отрицательный ответ, пассажир вручил продавцу поводок, оставил пса и ушел.

Правоохранители забрали четвероногого друга в комнату полиции, установили личность хозяина собаки и связались с его родственниками. Мужчина объяснил свой поступок тем, что его бы не пустили с животным в вагон поезда, а в том, что стаффордширского терьера Булку заберут родственники, он якобы не сомневался.

Пса передали хозяевам, в отношении пассажира, бросившего его на вокзале, проводится проверка.

Ранее брошенный пес искал хозяина у новокузнецкого аэропорта в -35°C.

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