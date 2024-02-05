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Ученые назвали главное правило заваривания чая

Ученый-агроном Тихонова: любое растительное сырье заваривается при 95 градусах

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Pexels

Ученый-агроном и эксперт по чаю Елизавета Тихонова подтвердила, что заваривать чай водой низкой температуры – бессмысленно, а иногда и вредно. Любое растительное сырье заваривается и превращается в настой только при температуре от 95 до 100 градусов, объяснила она в беседе с телеканалом «360».

Даже несмотря на то, что зеленый или белый чай иногда рекомендуют заваривать при 70-80 градусах, следовать этому не нужно. Убеждена Тихонова.

«Чай будет сам по себе, вода — сама по себе. Только температура 95-100 градусов дает эффект экстракции в настой питательных веществ чая», — подчеркнула она.

Слишком большое пристрастие к чаю не приведет к последствиям для здоровья, убеждена специалист. По ее словам, если напиток выбран качественный, а заваривается он с помощью кипятка, то никакого вреда для здоровья не будет.

В день можно пить столько же чая, сколько и воды, при этом напиток должен быть в пределах температуры 40-42 градуса, считает Тихонова.

Напомним, ученые ранее выяснили, что заваренный недостаточно горячей водой чай может быть опасен для здоровья из-за бактерий и плесени, которые могут в нем содержаться. Для приготовления напитка необходимо залить чайные листья кипятком и оставить завариваться на пять минут.

Ранее эксперты рассказали о полезных и вредных свойствах чая пуэр.

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