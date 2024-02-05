Арестованная за сережки девушка ответила депутату Хинштейну, обвинившему ее в подмене

Жительница Нижнего Новгорода Анастасия Ершова, арестованная на пять суток за ношение сережек в цветах радуги, вышла из спецприемника. В разговоре с «Газетой.Ru» девушка заявила, что знает о внимании к ее делу депутата Госдумы Александра Хинштейна и не удивлена тем, что он резко сменил свою позицию. Депутат писал, что девушка выкинула сережки, в ношении которых ее обвиняли, и представила суду другие.

Анастасия рассказала, что надевала именно те сережки в виде радужных лягушек, фото которых были опубликованы в СМИ, и которые были представлены суду.

«Я, честно, не удивлена сменой позиции. Для меня это не было чем-то таким, что не могло бы случиться. А насчет выкинули — в протоколе, написали, что выкинули. Я не выкидывала их. Это же с моих слов написано — там есть приписка, что с моих слов записано неверно. В полиции спросили, где они. Я говорю: они у меня дома лежат. Они говорят: скажи лучше, что выкинула или потеряла, чтобы мы не пошли к тебе домой. Такая ситуация. Из-за этого, видимо, стали говорить, что это вообще не те сережки. Они у меня дома лежали. Папа сказал, что на столе. Скорее всего, так и было. А я на тот момент была в растерянности, в шоке, в стрессе», — объяснила девушка.

Анастасия отметила, что серьги были окрашены в стандартную семицветную радугу, которая не связана с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-движением. Однако суд не принял это во внимание.

«Мы говорили. Адвокат объяснял и я тоже говорила, что они разноцветные, что я в целом не обращала внимания, сколько там цветов, какие они. Потому что мне просто нравится это, мне просто нравятся лягушки. Мы на суде предъявляли эти сережки, предлагалось даже сосчитать, но, видать, суд не принял их просто. Не принял это как аргумент», — сказала она.

Анастасия добавила, что даже после выхода их спецприемника опасается за свою безопасность. По ее словам, нахождение там не было «пятизвездочным отелем».

«Опасаться — это сейчас как обязательная вещь. Второе такое дело уже будет уголовное, по этой же статье. [В камере] было очень холодно. Горячая вода — это только в мечтах. Предлагали поработать, помочь, полы помыть — я соглашалась, потому что все равно время есть, что бы и не сделать. Когда посуду мыли — реально просто отогревали руки в теплой воде, потому что в самой камере ее, естественно, нет — только холодная вода. Холодно, сыро. Мы раскладывали мандариновые корки, чтобы чуть убрать запах сырость и плесени. А они даже не засохли — 2-3 дня лежали и оставались такими же, потому что настолько влажно. Койка жесткая: пытаешься лечь в одну позу, потому что если сдвинуться, то уже будет больно», — поделилась девушка.

Жительницу Нижнего Новгорода Анастасию Ершову отправили отправили под арест за ношение сережек в цветах радуги 1 февраля. По данным СМИ, 29 января к девушке подошли двое неизвестных. Записывая происходящее на камеру, они потребовали, чтобы она и ее друг немедленно сняли с себя «экстремисткую символику». Видео опубликовали в соцсетях, героиню ролика вызвали на допрос. На девушку составили протокол о демонстрации экстремистской символики.

«В процессе были исследованы сами сережки, установлено, что они имеют форму лягушки с изображением семицветной радуги», — рассказал адвокат Ершовой.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что сережки с традиционной семицветной радугой не имеют отношение к ЛГБТ-движению и назвал решение суда арестовать девушку «странным». Позднее он заявил, что «купился на фейк», а Ершова на самом деле выкинула серьги, в которых находилась на месте съемки видео.

Ранее в России впервые оштрафовали за опубликованную в соцсети ЛГБТ-символику.