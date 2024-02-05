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Пассажиров остановленных из-за схода селя поездов в Сочи пересадили на автобусы

«360»: пассажиры задержанных из-за селя в Сочи поездов продолжили путь на автобусах

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Артур Лебедев/РИА Новости

Из-за схода селя на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи остановили несколько поездов. Как сообщили пассажиры телеканалу «360», РЖД предоставили им автобусы и организовали пересадку.

Один из путешественников рассказал, что выехал из Адлера в 05:15 утра и уже был в курсе того, что часть пути предстоит проделать на автобусе.

«Нас сразу предупредили, что едем до Дагомыса, а там пересаживаемся на автобусы и едем до Лоо, а там нас ждет «Ласточка», и уже до Краснодара. В данный момент мы уже в поезде в Лоо», — рассказал пассажир.

Еще один из пассажиров остановившегося поезда рассказал, что многие не дождались пересадки и поехали дальше на маршрутке.

«Вышли из поезда, человек 50. Ждали автобус, хоть какой-то. В итоге через три часа сели в маршрутный автобус. Никаких бесплатных не было», — пожаловался мужчина.

Напомним, в районе Сочи остановили движение поездов и электричек после того, как в районе поселка Дагомыс сошел сель и заблокировал проезд. По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, для транспортировки пассажиров после случившегося направили 22 автобуса на станции Лоо и Дагомыс, за ночь перевезли 1,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось об обрушившейся на Сочи стихии.

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