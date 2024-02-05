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Ребенка с переломами нашли под окнами пятиэтажки в Бокситогорске

В Ленобласти четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа

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Shutterstock

В Бокситогорске няня не уследила за ребенком, мальчик облокотился на москитную сетку и упал со второго этажа. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Ленинградской области.

Сообщение о госпитализации четырехлетнего мальчика поступило в правоохранительные органы Бокситогорска 4 февраля. Ребенок попал в больницу после падения из окна второго этажа, у пострадавшего диагностированы ушиб лба и многочисленные переломы.

Как установили следователи, мальчик находился в квартире вместе с няней. Женщина отвлеклась на приготовление еды, в это время ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку, не удержался и вместе с ней упал с высоты.

Ранее в Екатеринбурге полуторагодовалая девочка выпала из окна в сугроб.

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