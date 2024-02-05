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Россиянин лишился свободы на 4 года за покупку 10 граммов наркотика

Мужчину из Хабаровска отправили в колонию за покупку 10 граммов наркотика

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Shutterstock

В Хабаровске мужчину осудили за покупку наркотиков. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

34-летний местный житель купил в интернете 10 граммов синтетических наркотиков для личного употребления. Он забрал сверток в ячейке почтомата и хранил при себе, пока его не обнаружили и не изъяли сотрудники транспортной полиции.

Мужчина был задержан и обвинен в совершении преступления. Тогда же выяснилось, что ранее он уже был судим по неназванной статье. В этот раз за незаконное приобретение и хранение наркотических средств его приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Крыму трое неизвестных избили студента, решив, что он работает наркокурьером.

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